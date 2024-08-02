57’nci TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 57'ncisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden MKE Ankaragücü kazandı.
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü (Dk. 46 Ertaç Özbir)- Kitsiou, Coelho (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Arda Ünyay), Abdurrahim Dursun (Dk. 63 Hayrullah Bilazer), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Miraç Şimşek), Ali Kaan Güneren (Dk. 63 Osman Çelik), Bassagog (Dk. 85 Astanakulov), Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Mervan Yusuf Yiğit), Rodrigues (Dk. 63 Cem Türkmen), Bajic (Dk. 46 Cephas)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk (Dk. 46 Orkun Özdemir)- Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Berat Can Sebat), Alperen Babacan (Dk. 79 Taha Atay), Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 79 Abdullah Şahindere), Mikail Okyar (Dk. 85 Emre Sağlam), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Samed Onur), Amilton (Dk. 46 Yatabare), Buğra Çağıran (Dk. 46 Etobo), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Gökhan Altıparmak (Dk. 63 Ellias Durmaz)
GOLLER: Dk. 10 Tolga Ciğerci, Dk. 37 Kitsiou, Dk. 43 Efkan Bekiroğlu, Dk. 54 Bassagog (MKE Ankaragücü)