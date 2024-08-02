SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de orta saha mesaisi sürüyor! Hedefte iki isim var

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugona'yu saf dışı bırakırken, Fred'in sakatlanması hesapları bozdu. Krunic'in de beklentilerin çok uzağında kalması üzerine teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden orta saha transferi istedi.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, Real Betis'le sözleşmesi sona eren Guido Rodriguez ve Fiorentina'nın yıldız ismi Sofyan Amrabat için temaslarını sıklaştırdı.

Rodriguez ile yapılan görüşmelerde belirli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Ancak Mourinho'nun, Amrabat'ı ilk tercih olarak gördüğü ve Faslı oyuncuyla bizzat görüşme yaptığı öğrenildi.

Oyuncunun Fenerbahçe'ye prensipte "Evet" dediği ileri sürüldü. Amrabat'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olması nedeniyle sarılacivertlilerin, bu transferi kiralama yoluyla bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi.