Florya değil takım yıkıldı!

Florya projesinde başlayan Dursun Özbek- Erden Timur ikilisi arasındaki fikir ayrılığı, mayıs sonundaki seçimle birlikte yol ayrımına dönüştü. Timur'un Florya'daki boşluğu doldurulamadı ve futbol takımı sezonun ilk resmî maçında Süper Kupa'da hezimete uğradı.Seçim sürecinde Bankalar Birliği'nden çıkma ve Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma konusunda verilen vaatler henüz gerçekleşmedi.Sağ bek ve 8 numara, söz verilmesine rağmen Avusturya kampına yetişmedi.Okan Buruk, hatalı oyuncu değişiklikleriyle Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında tarihi farka davetiye çıkardı.İlk golü yediren Nelsson, gördüğü kırmızı kartla Süper Kupa'nın kaderini belirledi.Kerem Aktürkoğlu, Zaha yerine kendisine güvenen hocasını mahcup ederken, Ziyech ve Mauro İcardi gibi yıldızlar tel tel döküldü.Yaz kampına zamanında katılan ve hazırlık maçlarının tamamında oynayan Zaha, Süper Kupa'da yedek kaldı. İlk 11'deki formasını Kerem Aktürkoğlu'na kaptırmasına bozulan Zaha, sıfır konsantrasyonla girdiği oyunda takım arkadaşlarını doğru yönlendirmedi.Sosyal medya hesabında profil fotoğrafını karartarak tepkisini gösteren Zaha için teklif bekleniyor. Ancak 31 yaşındaki sol kanadın 8 milyon Euro'luk yıllık maliyetini, Suudi Arabistan dışında karşılayacak kulüp bulmak zor.G.Saray'ıneski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Timur şu açıklamayla haberleri yalanladı: "Hakkımda çıkan, bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiçbir şekilde doğru değil."Şampiyonlar Ligi playoff turu kura çekimi bugün TSİ 14.00'te yapılacak.İşte sarı-kırmızılıların olası rakipleri: