Her gole 200 bin dolar!

Beşiktaş, ezeli rakibi G.Saray'ı 5-0 mağlup ederek üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürürken oyuncularla ikinci başkan Hüseyin Yücel arasında yaşanan prim diyaloğu oldukça espriliydi. Karşılaşma öncesi soyunma odasına giden Yücel, takıma yönelik konuşmasındaifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel müsabakanın ardından bir kez daha soluğu soyunma odasında aldı.Galatasaray karşısında çok üstün oynadıklarını ve hak edilmiş bir sonuç elde ettiklerini belirten Yücel,dedi. Futbolcular ise Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra açıklanan primi hatırlatıp, "O maç daha zor diye mi 1 milyon dolar aldık?" şeklinde esprili bir karşılık verdi. Bunun üzerine yönetim, primi gol başına 200 bin dolar olmak üzere 1 milyon dolara çıkardı.Süper Kupa'da Beşiktaş'ın aldığı sonuç ve Ciro İmmobile'nin attığı iki gol özellikle İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. Hollanda medyası ise Van Bronckhorst'u öne çıkardı. İşte yapılan yorumlar...İmmobile'den iki gol ve Mauro İcardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı; sadece 21 saniye sonra ilk golü attı.Ciro İmmobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı.İmmobile ve Napoli'nin kendisine olan sevgisi nedeniyle Ciro lakabını alan Mertens arasındaki bir mücadeleydi. Süper Kupa'nın Kral Ciro'nun işaretiyle gökyüzüne yükseldiği, ona inanan tüm taraftarlar için unutulmayacak bir akşam.Daha gelir gelmez Ciro İmmobile kendi kişisel rekorunu güncellemek zorunda buldu.Ciro İmmobile, Beşiktaş formasıyla muhteşem bir başlangıç yaptı.Van Bronckhorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta çok sağlam bir ilk izlenim bıraktı. Uzun bir bekleyişin ardından Hollandalı teknik adama Türk topraklarındaki ilk ödülünü kaldırma onuru verildi ve ortaya hoş görüntüler çıktı.Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray karşısında elde edilen zafere atıfta bulunarak "Böyle bir başlangıcı hayal bile edemezdik" dedi. Uçar transfer konusunda ise şunları söyledi: "Transferde ikinci başkanımız Hüseyin Yücel var. Başkanımız Hasan Arat da ona 'Dur' demiyor.Gidecek ve geleceklerde bütün karar Giovanni van Bronckhorst'un. O ne isterse öyle olacak."