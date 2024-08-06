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Giriş Tarihi: 6.8.2024 11:00

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Davinson Sanchez için 30 milyon Euro istiyor

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e 2 kulüp talip... Sarı-Kırmızılılar'ın, Kolombiyalı savunmacı için 30 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Davinson Sanchez için 30 milyon Euro istiyor

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-kırmızılılar başarılı stoperi Davinson Sanchez'e talip olan kulüplere rakamı verdi. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'e Napoli ve İngiltere'den bir talip var. Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Sacha Boey'da olduğu gibi Davinson Sanchez için de 30 milyon euroluk etiket belirledi.

Sanchez bu rakama transfer olması durumunda Sacha Boey'in bonservis rekoruna ortak olacak. Olası ayrılık durumunda bu transferden gelecek para ile Galatasaray, iyi bir stoper alacak. Kalan rakamla ise diğer transferler için bütçe sağlanacak. Davinson Sanchez geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. (NTVSpor)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Davinson Sanchez için 30 milyon Euro istiyor
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