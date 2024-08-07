UEFA'dan Morata ve Rodri'ye "Cebelitarık İspanyol'dur" cezası

Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'ndan Alvaro Morata ve Rodri'nin "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atmasına ilişkin olarak UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, 2 futbolcu için verilen kararı açıkladı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, "Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikte gösteriler için kullanması ve futbol sporunu ve özellikle UEFA'yı itibarsızlaştırması" nedeniyle iki futbolcuya da 1 maç men cezası verdi.

Cebelitarık Futbol Federasyonu, UEFA'ya yaptığı şikayette sloganların son derece provokatif ve aşağılayıcı olduğu belirtirken, bu ifadelerin futbolda yeri olmadığını ifade etmişti.

