Manchester City, İngiltere Community Shield kupasını penaltılarla kazandı

İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup şampiyonu Manchester United, Community Shield kupasında karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede Avustralyalı hakem Jarred Gillett düdük çaldı. Manchester City karşılaşmaya; Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, O'Reilly, McAtee, Bobb, Doku ve Haaland ile çıktı. Manchester United ise; Onana, Dalot, Maguire, Evans, Martinez, Casemiro, Mainoo, Mount, Amad, Fernandes ve Rashford ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken, Manchester United'ın golünü 82'nci dakikada Alejandro Garnacho attı. Manchester City'nin golü ise 89'uncu dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Normal sürenin tamamlanmasının ardından penaltılara giden maçta Manchester City, Manchester United'ı 7-6 mağlup ederek İngiltere Community Shield kupasını 7'nci kez müzesine götürmeyi başardı.

Öte yandan Manchester United forması giyen milli oyuncu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.