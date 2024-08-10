Yeniler ne yaptı?

Belçikalı forvet, Mertens'in yerine girdi ve Fenerbahçe'de bıraktığı yerden Galatasaray'da devam etti. Batshuayi nokta atışı transfer olduğunu, pozisyonların cömertçe kaçtığı anlarda soğukkanlı biçimde bitirici vuruşu yaparak gösterdi.Brezilyalı 8 numara, Hatay golünün ardından ilk değişiklik olarak oyuna dahil oldu. Sakin yapısını ve tek top oynama alışkanlığını hemen belli etti. Ancak ikili mücadeleye çok girmeyen Sara'nın temposu henüz yeterli değil.Fransız sağ bek Galatasaray'da bir sene sonra bulduğu forma şansını kötü kullandı. Savunmada belki çok aksamadı ama hücuma hiç destek olamadı. Dubois dün sınıfta kaldı.Parma ile oynanan hazırlık maçında ısınırken adalesinden sakatlanan yeni transfer Jelert iyileşti ancak Hatayspor maçında riske edilmedi. Danimarkalı sağ bek, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu Young Boys eşleşmesine saklanıyor.