FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor, Eyüpspor’a gidiyor

Emre Mor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. Süper Lig'den birçok talibi olan milli futbolcunun yeni adresi belli oldu. Emre Mor, Fatih Karagümrük'te yakaladığı çıkış sonrası geldiği Fenerbahçe'de beklenilen ivmeyi yakalayamadı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KARARI BEKLENİYOR

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor transferi için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor, pazarlıklara devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Milliyet)