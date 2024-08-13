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Giriş Tarihi: 13.8.2024 09:29

FENERBAHÇE LILLE CANLI | Ya dev kalacak ya veda edecek

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara 15 sezondur kalamayan Fenerbahçe, kritik bir rövanşa çıkıyor. Fransa'da 2-1 yenildiği Lille karşısında Sarı-Lacivertliler'e 2 farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı yenerse maç uzayacak. Beraberlik ise rakibi play-off'a taşıyacak. Bu turda rakip Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibi olacak.

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FENERBAHÇE LILLE CANLI | Ya dev kalacak ya veda edecek

Elenen takım, yolculuğuna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe, 20.00'de başlayacak ve İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği maçta Kadıköy'e ve taraftarına güveniyor. Avrupa kupalarında seyircisi önünde son 15 maçın 13'ünü kazanan Kanarya, bu süreçte 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan, Tadic, Maximin, Dzeko
Lille: Chevalier, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Gomes, Santos, Zhegrova, Cabella, David

Saint-Maximin bu geceki maça özel hazırlanıyor. Oyuncu, rakibin sağ kanadını teknik ekiple analiz ederken rakibin üzerine giderek kart veya fauller aldırmaya çalışacak. İlk maçta öne çıkan Tiago Santos için özel önlem alınacak. Sağ kanatta oynayan yetenekli oyuncunun bindirmelerine hem Ferdi Kadıoğlu hem de sol stoper oynayacak Oosterwolde kademelerle destek verecek.

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FENERBAHÇE LILLE CANLI | Ya dev kalacak ya veda edecek
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