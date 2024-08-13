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Giriş Tarihi: 13.8.2024 14:37

Sturm Graz'dan Erencan Yardımcı için 5.5 milyon Euro

Avusturya ekibi Sturm Graz, Erencan Yardımcı için Eyüpspor'a bonuslarla beraber 5.5 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptı. İki kulüp, 22 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

Sturm Graz’dan Erencan Yardımcı için 5.5 milyon Euro

Eyüpspor forması giyen Erencan Yardımcı, kariyerine Sturm Graz'da devam etmeye hazırlanıyor. Sturm Graz, 22 yaşındaki futbolcu için Eyüpspor'a bonuslarla birlikte 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Eyüpspor'un bu teklife sıcak baktığı ve Erencan transferi için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren genç futbolcu, İstanbul ekibinde 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu. (Play Spor)

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Sturm Graz'dan Erencan Yardımcı için 5.5 milyon Euro
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