Avrupa’nın yeni Pogba’sı: Cher Ndour

Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı Cher Ndour, dün imzayı atıp yeni formasıyla poz verdi., İtalya U21 takımında da oynayan genç yıldızı mercek altına aldı... Senegalli baba ve İtalyan annenin oğlu olan Ndour, futbola 5 yaşında Brescia'da başladı. 11 yaşında Atalanta Bergamo akademisine katıldıktan sonra efsane teknik adam Gasperini yönetiminde burada yükselişe imza attı. 16'sında uzun boyuyla Benfica'nın yolunu tuttu.Geçen sezon başı Paris Saint-Germain'e transfer oldu. İtalyan futbolcu, 4 maç oynamasının ardından gelişmesi için Braga'ya kiralandı.1.90 cm'lik boyu, sahadaki duruşu ve saç stili nedeniyle yeni Paul Pogba olarak görülüyor.SAMSUNSPOR maçında sakatlanan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista'dan sevindiren haber geldi. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.