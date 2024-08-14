Avrupa’nın yeni Pogba’sı: Cher Ndour

Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı Cher Ndour, dün imzayı atıp yeni formasıyla poz verdi. SABAH Spor
, İtalya U21 takımında da oynayan genç yıldızı mercek altına aldı... Senegalli baba ve İtalyan annenin oğlu olan Ndour, futbola 5 yaşında Brescia'da başladı. 11 yaşında Atalanta Bergamo akademisine katıldıktan sonra efsane teknik adam Gasperini yönetiminde burada yükselişe imza attı. 16'sında uzun boyuyla Benfica'nın yolunu tuttu. Burada ilk maçına 16 yaş 246 günlükken çıkıp Joao Felix'in (16 yaş 279 gün) elinde bulunan rekoru geride bıraktı ve takımının en genç oyuncusu oldu.
TOP AYAĞINA YAPIŞIYOR
Geçen sezon başı Paris Saint-Germain'e transfer oldu. İtalyan futbolcu, 4 maç oynamasının ardından gelişmesi için Braga'ya kiralandı. 8, 6 ve 10 numarada forma giyebilen bir joker olarak öne çıkıyor.
1.90 cm'lik boyu, sahadaki duruşu ve saç stili nedeniyle yeni Paul Pogba olarak görülüyor. Rakip ile yakın mesafede topu tutkal gibi kendisine yapıştırırken ahtapot gibi uzun bacaklarıyla da seri çalımlar atabiliyor.
PAULISTA'DAN GÜZEL HABER
SAMSUNSPOR maçında sakatlanan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista'dan sevindiren haber geldi. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.