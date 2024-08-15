BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a River Plate’den yıldız isim: Pablo Solari

Beşiktaş, River Plate'nin 23 yaşındaki genç yıldızı Pablo Solari'nin transferi için Arjantin ekibiyle görüşmelere başladı. River Plate Başkanı Jorge Brito, kulübün öne çıkan isimlerinden biri olan Pablo Solari'nin transferi hakkında açıklama yaptı. Brito, Beşiktaş'ın da ilgisini çeken futbolcunun satışının mümkün olduğunu belirtti.

Brito, Beşiktaş'ın River Plate'in yıldız oyuncusuna olan ilgisini doğruladı ve kulübün, oyuncunun transferi için teklif değerlendirmeye açık olduğunu söyledi. Brito'nun açıklamaları, Beşiktaş taraftarlarının ilgisini çekerken, River Plate'in transfer politikaları hakkında da ipuçları veriyor. Kulüp, önemli oyuncularına uygun bir teklif aldıklarında elden çıkarmak konusunda esnek bir yaklaşım sergiliyor.

El Crack Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş, Pablo Solari için River Plate kulübüne 10 milyon euro teklif ederken River Plate'nin beklentisi 15 milyon Euro civarinda seyrediyor. Pablo Solari'nin bonservisinin %40'ı oyuncunun eski kulübü olan CSD Colo-Colo'da bulunuyor. Genç yıldız geçen sezon River Plate formasıyla 28 maçta forma giyerken 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti. (Akşam)