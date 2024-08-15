FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi giderse Archie Brown gelecek

Fenerbahçe, adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimali için planını hazırladı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşılık Gent'ten Archie Brown'u listesine dahil etti. Fenerbahçeli yöneticiler Archie Brown ve kulübü Gent ile temaslara başladı.

Ferdi'nin ayrılığı halinde bu futbolcunun transferi bitirilmeye çalışılacak. 22 yaşındaki sol bek, 1.90'lık uzun boyuyla dikkat çekiyor. Brown, Gent formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 asiste imza attı. Belçika ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan İngiliz futbolcu'nun piyasa değeri ise 5 milyon Euro.