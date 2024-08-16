BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Aboubakar çıkmazı!

Brezilya Ligi ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddeden Aboubakar yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Kulüple inatlaşan 32 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.

Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar'a kadroda düşünülmediğini net bir dille bildirdi. Yönetim, Kamerunlu golcüye, "Bundan sonra kadroda yer alman çok zor" mesajını da iletti ancak ayrılık için olumlu bir yanıt alamadı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ı Galatasaray'la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı. Hollandalı hocanın, Aboubakar'a şans vermeyi düşünmediği aktarıldı.

EYÜPSPOR'DAN YALANLAMA

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı. (Milliyet)