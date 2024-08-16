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Giriş Tarihi: 16.8.2024 13:02

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lugano’dan Beşiktaş açıklaması!

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Torti yaptığı açıklamada, ''Bu akşam sahaya yüreğimizi koyduk. Bu performanstan sonra Beşiktaş'tan korkmamalıyız. Harika bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz ama son birkaç maçtan bir şeyler öğrendiğimizin de farkındayız.'' dedi.

Genç teknik adam ayrıca, ''İstanbul'a gidip turnayı gözünden vurmak istiyoruz.'' fadelerini kullandı.

Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!
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