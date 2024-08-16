‘Daha fazla şansı hak ediyorsun’

Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 yenip UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürürken, İspanyol basını maç sonu Carlo Ancelotti'nin, milli futbolcumuz Arda Güler ile verdiği fotoğraf sonrası İtalyan hocanın ne söylediğini yazdı. Defensa Central'de yer alan habere göre; Ancelotti, Süper Kupa'da uzatmalarla birlikte 5 dakika süre alan 19 yaşındaki yeteneğe sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini belirterek,dediği belirtildi.