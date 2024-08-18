Galatasaray’da Zaha geri adım attı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hepsi birbirinden özel ve önemli isimlerden oluşan kadrosuyla adeta satranç oynuyor… Süper Kupa'da yedek kalmasına sinirlenen Zaha, ilk 11 sözü almadığı için ayrılmaya karar verdi ve İngiliz kulüpleriyle görüşmeye başladı. Fildişili yıldızdan sonra Hakim Ziyech de benzer tepkiyi teknik heyete gösterdi. Konyaspor maçı hazırlıklarında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de denenmesi üzerine yedek kalmaya bozulan Faslı yıldız, antrenman ve kampta isteksiz bir görüntü sergiledi.



GERİ ADIM ATINCA ADI LİSTEYE YAZILDI

Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Konya'da 5 oyuncu değişiklik hakkında bile Ziyech'i kullanmadı, takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'na güvendi ve milli futbolcusu da 1 gol-1 asistle galibiyette başrolü oynayıp hocasını haklı çıkardı. Tecrübeli teknik adamın mesajını alan Zaha geri adım attı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile yapılacak karşılaşmada oynamak istediğini iletti. Fildişili oyuncu UEFA listesine eklendi.