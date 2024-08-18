Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 18.8.2024 20:28 Son Güncelleme: 18.8.2024 20:30

SON DAKİKA: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş, evinde Antalyaspor’u ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Emirhan, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Rafa, Semih, Rashica, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
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