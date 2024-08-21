Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesinde konuştu

St. Gallen'in, İsviçre futbolunun önemli temsilcilerinden birisi olduğunu dile getiren Avcı, Avrupa kupalarındaki süreci devam ettirmek istediklerini, rakiple ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonları olduğunu, rakiplerinin de 4-4-2 ve 4-1-3-2 formasyonuyla sahada yer aldığını aktaran Avcı, "En büyük özelliklerinden bir tanesi, verilerde onu gösteriyor, sayısal olarak bazen eksik de olsa yaptıkları şiddetli baskılar. Direkt oyunları var ve ikinci toplar. Özellikle çözüm noktalarında da onlara yapılan doğru, planlı ve şiddetli baskıda zayıf noktalarının olduğunu analizlerde gördük, çalışmalarını yaptık. Özellikle rakip sahada topa sahip olduğunda temas sayıları düşüyor. Duran toplar da bizim için önemli çözüm noktalarından bir tanesi." diye konuştu.

Avcı, takımın morale ve güvene ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle son 1-2 oyuncumuzun gelmesiyle beraber bu güven ve kısa sürede tekrar oyun ve oyun gücünü taraftarın istediği, bizim istediğimiz oyun organizasyonunu ve herkesin mutlu olabileceği bir Trabzonspor'u en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağız diye düşünüyoruz. Umarım bu çıkış yarın burada başlar."

- "Oyun ve süre olarak en olumsuz maçtı"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien karşısında iki maçta aldıkları yenilgilere değinen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Geçen hafta oynadığımız Rapid Wien maçı benim antrenörlük yaşamımdaki oyun ve süre olarak en olumsuz maçtı. Bunu baştan söyleyeyim. Rakibe orada saygı duymak gerekir ama Trabzonspor olarak bizim o gün sahadan çıkarken sonuç ne olursa olsun kafamız dik çıkmamız gerekiyordu. Oyun ben ve ekibimi de bence oyuncu grubunu da son derece yordu. Bu oyun artık çok detayların içine girdiği, olumlu, olumsuz, kendine çevirdiğin veya çeviremediğin bir organizasyon oyunudur. Bir kişinin, iki kişinin oyuna dahil olmadığında oyun bunu kaldırmıyor ki 7-8 kişinin hiç girmediği bir durumda planı ve organizasyonu uygulamadığında bunun karşılığını alma ihtimalin yok. Biz geçen hafta bunu tamamen yaşadık. Görüntü de hiç hoş değildi."

"YUKARI DOĞRU GİDEN BİR GÖRÜNTÜ VAR"

Abdullah Avcı, haftanın ilk gününü bu maça dair analizlere ayırdıklarına işaret ederek, "Bireysel performans olarak hem de oyun performansı olarak neleri yapamadık? Çok şey yapamadığımız, olumsuz görüntülerin çok fazla olduğu bir şeyi oyuncuyla ve bizimle peş peşe yüzleşerek toplantıdan böyle çıktık. İlk Rapid Wien maçının ikinci yarısındaki yukarı doğru giden oyun, ikinci maçta tamamıyla geriye düşmüştür. Bu bizi çok üzmüştür. Maçtan sonraki toplantının ardından son üç ve dört antrenman umarım yarına yansıyacak. Yukarı doğru giden bir görüntü var. Umarım yarına çok olumlu yansıyacak. Çalışmaların karşılığını aldığımız, aynı zamanda enerjinin de birbirine yakın olduğu bir durumu yarın itibarıyla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Trabzonspor, İstanbul'daki büyük takımların ekonomisiyle yarışmayacak, karakteriyle yarışacak, organizasyonuyla yarışacak. Ona uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Şu an itibarıyla iki transferi kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ben buna son derece inanıyorum. İyi bir takım olacak ve bunu da zaman gösterecektir."

BORNA BARİSİC: "KALİTELİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Hırvat futbolcu Borna Barisic ise kalitelerini yarın sahada göstermek istediklerini vurguladı.

Rakiple ilgili önemli analizler yaptıklarını dile getiren Barisic, "Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız. Agresif olan bir rakibe karşı oynayacağız. Kompakt oyunu ortaya koyan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle geçişlerde kaliteli oyunculara sahip olan bir rakibimiz olduğunu biliyoruz. Tabii ki onlara saygı duyuyoruz ama biz de Trabzonspor'uz, bizim de kalitemiz çok yüksek. Bunu da yarın sahada göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.