TRT 1 CANLI İZLE Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayak maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya. Young Boys - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlenirken, izleyenler maçın canlı izle linkine tıklıyor. İşte, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı izle bilgisi!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonuna katılmak isteyen temsilcimiz Galatasaray, Young Boys karşısında sahaya çıkyıor.

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele bugün (21 Ağustos) saat 22.00'da başlayacak.

YOUNG BOYS-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden de takip edilebilecek.

GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Young Boys Galatasaray maçı canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1