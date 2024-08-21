TRT 1 CANLI İZLE Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayak maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya. Young Boys - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlenirken, izleyenler maçın canlı izle linkine tıklıyor. İşte, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı izle bilgisi!
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonuna katılmak isteyen temsilcimiz Galatasaray, Young Boys karşısında sahaya çıkyıor.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele bugün (21 Ağustos) saat 22.00'da başlayacak.
YOUNG BOYS-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden de takip edilebilecek.
GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
Young Boys Galatasaray maçı canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1