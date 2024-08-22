Beşiktaş’ın Lugano maçı 11’i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak Türkiye'ye avantajlı dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Lugano:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZONDA 3'TE 3 YAPTI

2024-2025 sezonuna hızlı giriş yapan Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'ya uzandı.

Trendyol Süper Lig'de ise ilk maçını Samsunspor karşısında oynayan Beşiktaş, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son maçta ise Antalyaspor'u 4-2 geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

YENİ TRANSFERLER TAM NOT ALDI

Süper Kupa mücadelesinde İmmobile 2 gol atarken Rafa Silva maçı tek golle kapatmıştı. Siyah beyazlılarda yeni transferlerin performansı ilk iki haftaya damga vurdu.

Ciro İmmobile ve Rafa Silva ligde oynadıkları karşılaşmalarda 2'şer gol atarken Paulista ise tek gol katkısı verdi. Beşiktaş'In PSG'den kiraladığı Cher Ndour ise Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna girerek son golün asistini yaptı.

LUGANO PARTIZAN'I MAĞLUP ETTİ

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.