Trabzonspor’un rakibi St. Gallen | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, bu maçı kazanarak avantajı yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

St. Gallen:

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Vişça, Enis.

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.