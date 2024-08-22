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Giriş Tarihi: 22.8.2024 20:35 Son Güncelleme: 22.8.2024 20:40

Trabzonspor'un rakibi St. Gallen | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, bu maçı kazanarak avantajı yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor’un rakibi St. Gallen | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, bu maçı kazanarak avantajı yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

St. Gallen:

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Vişça, Enis.

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor'un rakibi St. Gallen | İlk 11'ler belli oldu
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