Beşiktaş’ta Lugano maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenmanda, Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.