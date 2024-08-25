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Giriş Tarihi: 25.8.2024

Günün analizi

Günün analizi
Soru:
F.Bahçe, Ferdi'yi satarak önemli bir kazanç elde etti ama çok önemli bir ylıdızı da kaybetti. Yönetim yerini doldurmak için önemli bir transfer yapmalı mı, yoksa takım içinden bu sorunu çözebilir mi?

Ali GÜLTİKEN
Fenerbahçe'nin temposuydu!
Şu anda o bölgede Oosterwolde'yle oynama alternatifi var. Bütün sezon bu şekilde gidebilmesi hocanın oyun tercihine de bağlı. Jose Mourinho, takım savunmasını çok önemseyen bir teknik adam. Oosterwolde'yi de kullandı geldiği günden beri. İşin diğer yanına baktığımızda Ferdi çok daha ofansif bir kanat oyuncusuydu. Takımın temposunu ve dinamizmini çok artıran bir isimdi. Bu taraftan baktığımızda Fenerbahçe'nin böyle bir alternatifi şu anda yok. O yüzden bu bölgeyi daha etkili kullanabilecek bir transfer ihtimali yüksek görünüyor. Lig uzun, Avrupa kupaları var. Bu sezon şampiyonluk yarışı çok takımlı görünüyor. O yüzen Ferdi'nin yerini doldurabilecek oyun karakterine sahip bir futbolcuyu Fenerbahçe transfer edebilir. Mantıklı da olur.





Ömer ÜRÜNDÜL
Yabancılar bu işi biliyor
Fenerbahçe'nin zaten Ferdi Kadıoğlu kalsa da bir orta saha transferine ihtiyacı vardı. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Tabii Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi çok önemli bir kayıp. Aslında bizim tüm takımların yöneticileri çok iyi düşünmeli. Neden Ferdi bu kadar rekor bir ücretle transfer oldu? Çünkü yabancılar işi biliyorlar, takip ediyorlar. Onlar için en başta gelen şeyler oyuncunun kalitesi yanında fiziki devamlılığı ve istikrarı. İşte bu yüzden Ferdi, Brighton'un tercihi oldu. Fenerbahçe'nin mutlaka bir defans transferine de ihtiyacı var.

Levent TÜZEMEN
Takım içinden yeri dolmaz!
Büyük kulüpler sadece oyuncu alarak ön plana çıkmamalı. Gerektiğinde yıldızlaştırdığı futbolcuları da talipleri varsa elden çıkarmalı. Ferdi'nin amacı Avrupa'da top koşturmaktı. Fenerbahçe'de oynarken üst düzey maçlara imza attı. Başarılarını Türk Milli Takımı'na da taşıdı. Fenerbahçe, Ferdi'den büyük bir gelir elde etti. Bu parayı nereye harcayacağı konusunda kararı başkan Ali Koç ile Mourinho görüşecek, hangi mevkiye ihtiyaç olduğunu belirleyecekler. Ferdi'nin takım içinde yerini dolduracak oyuncular var. Örneğin Oosterwolde, Levent Mercan sol bek. Gerektiğinde Osayi de Mert Müldür de sol bek oynayabiliyor. Görünen o ki Fenerbahçe'nin orta alana ihtiyacı var. Çünkü Fred ve İsmail'i gerektiğinde yedekleyecek bir oyuncu yok. Krunic ve Zajc bu işi yapamıyorlar. Ferdi çok yönlü bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin içinde Ferdi'nin görevini yapabilecek oyuncular var ancak milli yıldız kadar etkili olabilirler mi? Bunun değerlendirmesini Mourinho yapacaktır.

İskender GÜNEN
Yokluğu Fener İçin büyük sorun
2018 yılında Hollanda'dan F.Bahçe'ye 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Ferdi transfer oldu. Geldiği zaman 19 yaşında, gelecek vadeden bir oyuncuydu. Geçen sürede bazı maçlarda forvette genellikle sağ kenarda şans buldu. Şans bulduğu maçlarda da enerjisiyle takıma katkı yapmaya çalıştı. Fakat kendisinin çıkış yaptığı mevki savunmanın sağ ve sol kenarı oldu. Savunmanın iki kenarında da aynı performansla oynayabilecek nadir yeteneklerden biri. Bir forvet oyuncusunun savunmada yer aldıktan sonra mükemmel bir performans göstermesi kolay bir şey değildir. Fakat Ferdi bunu başardı. Süper Lig'de bugüne kadarki en büyük bonservis bedeliyle Premier Lige imza attı. Yokluğu bana göre Fenerbahçe için büyük bir sorun. Yerinde Oosterwolde var. Ama Ferdi, geriden enerji dolu çıkışlarla takımın temposunu artıran bir isimdi. Öyle maçlar var ki savunmadan çıkışlarda yaptığı asistler ve attığı kritik golleri hatırlamak gerekmekte. EURO 2024'te de en iyi sol beklerin başında gelmesi değerinin büyük bir göstergesidir.

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