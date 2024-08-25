Günün analizi

F.Bahçe, Ferdi'yi satarak önemli bir kazanç elde etti ama çok önemli bir ylıdızı da kaybetti. Yönetim yerini doldurmak için önemli bir transfer yapmalı mı, yoksa takım içinden bu sorunu çözebilir mi?anda o bölgede Oosterwolde'yle oynama alternatifi var. Bütün sezon bu şekilde gidebilmesi hocanın oyun tercihine de bağlı. Jose Mourinho, takım savunmasını çok önemseyen bir teknik adam. Oosterwolde'yi de kullandı geldiği günden beri. İşin diğer yanına baktığımızda Ferdi çok daha ofansif bir kanat oyuncusuydu. Takımın temposunu ve dinamizmini çok artıran bir isimdi.Lig uzun, Avrupa kupaları var. Bu sezon şampiyonluk yarışı çok takımlı görünüyor. O yüzen Ferdi'nin yerini doldurabilecek oyun karakterine sahip bir futbolcuyu Fenerbahçe transfer edebilir. Mantıklı da olur.zaten Ferdi Kadıoğlu kalsa da bir orta saha transferine ihtiyacı vardı. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Tabii Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi çok önemli bir kayıp.Onlar için en başta gelen şeyler oyuncunun kalitesi yanında fiziki devamlılığı ve istikrarı. İşte bu yüzden Ferdi, Brighton'un tercihi oldu. Fenerbahçe'nin mutlaka bir defans transferine de ihtiyacı var.kulüpler sadece oyuncu alarak ön plana çıkmamalı. Gerektiğinde yıldızlaştırdığı futbolcuları da talipleri varsa elden çıkarmalı. Ferdi'nin amacı Avrupa'da top koşturmaktı. Fenerbahçe'de oynarken üst düzey maçlara imza attı. Başarılarını Türk Milli Takımı'na da taşıdı. Fenerbahçe, Ferdi'den büyük bir gelir elde etti. Bu parayı nereye harcayacağı konusunda kararı başkan Ali Koç ile Mourinho görüşecek, hangi mevkiye ihtiyaç olduğunu belirleyecekler.ÖrneğinGerektiğinde Osayi de Mert Müldür de sol bek oynayabiliyor.Çünküvegerektiğinde yedekleyecek bir oyuncu yok. Krunic ve Zajc bu işi yapamıyorlar. Ferdi çok yönlü bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin içinde Ferdi'nin görevini yapabilecek oyuncular var ancak milli yıldız kadar etkili olabilirler mi? Bunun değerlendirmesini Mourinho yapacaktır.yılındaHollanda'danF.Bahçe'ye 1.4 milyonEuro bonservis bedeliyle Ferditransfer oldu. Geldiği zaman 19 yaşında,gelecek vadeden bir oyuncuydu. Geçen süredebazı maçlarda forvette genellikle sağ kenarda şansbuldu. Şans bulduğu maçlarda da enerjisiyle takımakatkı yapmaya çalıştı. Fakat kendisinin çıkışyaptığı mevki savunmanın sağ ve sol kenarı oldu.Birforvet oyuncusununsavunmada yer aldıktan sonra mükemmel bir performansgöstermesi kolay bir şey değildir. FakatFerdi bunu başardı. Süper Lig'de bugüne kadarkien büyük bonservis bedeliyle Premier Lige imzaattı. Yokluğu bana göre Fenerbahçe için büyükbir sorun. Yerindevar. Ama Ferdi,geriden enerji dolu çıkışlarla takımın temposunuartıran bir isimdi.EURO 2024'te de en iyisol beklerin başında gelmesi değerininbüyük bir göstergesidir.