Sacha Boey ilk asistini yaptı! Wolfsburg - Bayern Münih maçında...

Bundesliga'da 2. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Wolsburg evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Teknik Direktör Vincent Kompany yönetiminde yeni sezona başlayacak Bayern Münih, Wolfsburg engelini 3 puanla aşmak istiyor.
SACHA BOEY İLK ASİSTİNİ YAPTI
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Wolfsburg karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Maça etkili başlayan Bayern Münih, Boey'in asisti ve Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.
DAUM İÇİN ANMA TÖRENİ
Maç öncesinde, bugün hayata gözlerini yuman efsane Alman teknik direktör Christoph Daum için anma töreni düzenlendi.