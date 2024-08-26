GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimin başı Dubois ile dertte

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken kadroya katılacak isimler büyük merak konusu... Cimbom'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken o futbolcunun durumu yönetimin kafasını karıştırdı.

Leo Dubois geçen sezon kiralık olarak formasını terlettiği RAMS Başakşehir'den, Galatasaray'a çok büyük umutlarla dönmüştü. Fransız oyuncu sağ ve sol beki yedeklese de performansıyla eleştiriliyor. 29 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk kazancı da takip eden takımları korkutuyor. Talibi olmayan ve 1 yıl kontratı kalan Dubois'in geleceği kısa sürede netleşecek. (Fotomaç)

