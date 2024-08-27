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Giriş Tarihi: 27.8.2024 15:21 Son Güncelleme: 27.8.2024 15:24

Arda Turan Galatasaray'dan Leo Dubois'yı istiyor

Arda Turan'ın liderliğinde Süper Lig'e çıkan ve 3 maçta topladığı 7 puanla dikkat çeken Eyüpspor, Galatasaray forması giyen Leo Dubois'yı kadrosuna katmak istiyor.

Arda Turan Galatasaray’dan Leo Dubois’yı istiyor

Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois'yla ilgilendiği ortaya çıktı.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi. Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

2.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olimpik Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı. (Sporx)

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Arda Turan Galatasaray'dan Leo Dubois'yı istiyor
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