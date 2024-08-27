Arda Turan Galatasaray’dan Leo Dubois’yı istiyor

Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois'yla ilgilendiği ortaya çıktı.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi. Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

2.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olimpik Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı. (Sporx)