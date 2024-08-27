BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da yeni rota Joao Mario

Takımın çehresini hem yeni transferlerle hem de ayrılıklarla değiştiren Beşiktaş'ın durmaya niyeti yok! Kara Kartal, savunmaya yaptığı Felix Uduokhai takviyesi sonrası sol bek ve kanat oyuncusuna yoğunlaştı. Chelsea'den Angelo Gabriel ile iki hafta önce başlayan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İngilizler kiralamayı kabul etse de 31 Ağustos'a kadar olası bonservis teklifleri için işi yavaştan alınca Beşiktaş da alternatiflere de bakma kararı aldı.

Portekiz basınına göre; Beşiktaş, Joao Mario'yu listeye ekledi. 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen başka kulüpler bulunurken Kartal da devreye girdi. Benfica forması giyen sol kanat için eski takım arkadaşı Rafa Silva da koz olarak kullanılacak. Siyah-Beyazlılar'da bir diğer seçenek ise Pablo Sarabia. Wolverhampton forması giyen İspanyol oyuncunun kulübüyle 1 yıl kontratı kalırken, yedek kulübesine düşmesi nedeniyle de tekliflere açık olduğu iletildi. Ancak yönetim, ilk sıraya Joao Mario'yu yazmış durumda.