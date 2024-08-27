FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da gündem Yasin Özcan

Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı yeniden gündemine aldı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası o bölgeye yapacağı takviye için hedefini belirlemiş durumda. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Ferdi'nin satışı sonrası hem sol bek hem de stoperde görev yapabilecek bir oyuncu istemişti.

Bonservisi elinde olan Mario Hermoso için girişimlerde bulunan yönetim, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı da böylece yeniden listesine ekledi. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Sarı-lacivertliler, Yasin Özcan için yeniden harekete geçebilir. Kadrodaki yerli oyuncu sayısını korumayı planlayan Fenerbahçe'nin bu nedenle 18 yaşındaki savunmacıya yöneldiği öğrenildi. Fenerbahçe, bu transferde takas seçeneğini de kullanmayı umuyor.

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor'un yanı sıra altyapıdan 1 ya da 2 isim kiralık olarak İstanbul ekibine önerilebilir. Yasin, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Kasımpaşa formasıyla 63 resmi maça çıktı, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 2 asist yaptı. [Fanatik]