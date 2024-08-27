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Giriş Tarihi: 27.8.2024 14:53 Son Güncelleme: 27.8.2024 15:00

GALATASARAY HABERLERİ: Panathinaikos'tan Sergio Oliveira açıklaması

Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira için Panathinaikos ile anlaştığına dair haberler ülke basınında geniş yankı bulmuştu. Yunan devinde yıldız futbolcuya dair açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Panathinaikos’tan Sergio Oliveira açıklaması

Panathinaikos'un Sergio Oliveira ile anlaştığına dair haberler ülke basınında geniş yankı bulmuştu. Yunan devinde Sergio Oliveira'ya dair açıklama geldi. Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira'nın, Panathinaikos'un teklifini kabul ettiği iddia edilmişti. Öte yandan Yunanistan basınında bu sabah yer alan haberlerde, Panathinaikos yetkililerinin Sergio Oliveira iddialarını yalanladığı aktarıldı.

PANATHİNAİKOS KANADINDAN AÇIKLAMA
Haberde Panathinaikos'un tecrübeli oyuncuya ilgisinin olmadığı, teknik direktör Diego Alonso'nun daha farklı özelliklere sahip, hızlı ve baskın bir 8 numara aradığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde söz konusu mevki için Panathinaikos'ta hareketli saatler yaşanacağı vurgulandı. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Ntvspor)

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GALATASARAY HABERLERİ: Panathinaikos'tan Sergio Oliveira açıklaması
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