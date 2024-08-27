İspanya’da Arda Güler damgası!

Real Madrid'in evinde Real Valladolid'i 3-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 68 dakika sahada kalan Arda Güler, yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Karşılaşmanın ardından sakatlanan Bellingham'ın yerine Arda tercihini anlatan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı" dedi.

Arda Güler'in Real Vallodolid karşısındaki performansını değerlendiren İspanyol Marca Gazetesi ise şunları yazdı: "İlk on birdeki büyük değişim. Türk, Modric'in önüne geçti. O sahadayken duran top onun malıydı. Pezzolano'nun defans sistemi tarafından sıkıştırılan Türk, dakikalar geçtikçe kendini kurtarmayı başardı. İlk yarıdaki tek parlak performansı Mbappe'yi ofsaytta yakalamaktı. Vincius'un iyi bir pasıyla 2-0'ı kaçırdı. Türk'ün ceza sahasına gelişi büyük bir meziyetti."



ARDA GÜLER LİSTEDE



18 yaşındaki Endrick'in gol atmasıyla gündeme gelen Real Madrid'in en genç golcüleri sıralanırken, Arda Güler de ilk 10 arasında yer aldı. Real Madrid'in son oynadığı Real Valladoid karşılaşmasında son 4 dakikada oyuna giren Endrick, eski Galatasaray ve Adana Demirsporlu Jose Rodriguez'in ardından ikinci sırada yer buldu. Arda ise takım arkadaşının gelmesiyle 8. sıraya geriledi ancak ilk 10'daki yerini korudu.