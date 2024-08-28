Eyüp’e Premier Lig topçusu!

Trabzonspor'un pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya geleceği Eyüpspor, kadrosunu yıldız bir oyuncuyla güçlendirdi.32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kontrat yapıldığı duyuruldu. Shelvey, kariyerinde Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham Forest'ta boy göstermişti. Öte yandan Sivasspor, geçen sezon da kadrosunda yer alan 33 yaşındaki forvet Fode Koita ile sözleşme yenilediğini açıkladı.