FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan İrfan Can Kahveci kararı!

Fenerbahçe'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci ile transfer döneminin bitmesiyle sözlemesini uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki oyuncunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asiste imza atan kanat oyuncusu bu sezon ise genellikle sonradan oyuna girdiği 6 maçta 1 gol attı. İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. (Fotomaç)