Başakşehir kasırgası!

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 2. eleme turundan başladı Başakşehir engelleri aşmaya…Ardından İberia'yı elediler ve son olarak St. Patrick's Athletic takıldı oltaya… Turuncu-lacivertliler, play-off turu ilk müsabakasında İrlanda takımı ile daha üstün oynamasına rağmen 0-0 berabere kalmıştı. Dün teknik direktör Çağdaş Atan'ın dediği gibi mücadeleyi domine ederek başladılar oyuna… Maçın başında Leo Duarte'nin sakatlığıylaİlk yarı gelişen ataklardan sonuç çıkmazken kilidi açacak bir isim aranıyordu… 64. dakikada sağdan Deniz ile başlayan pozisyonda Başakşehir penaltı beklerkenAncak turunculacivertliler bununla da yetinmedi. 81'de kontratağı faulle kesen Bolger direkt kırmızı kartla atılınca rakip 10 kişi kaldı.Başakşehir, Konferans Ligi biletini bileğinin hakkıyla aldı.BAŞAKŞEHİR rakibini sadece skor olarak değil, oyun anlamında da bozguna uğrattı. Müsabakanın tamamında üstün oynayan turuncu-lacivertliler, St. Patrick's Athletic kalesine 19 şut atarken bunların 8'inde isabet buldu. Rakip ise 8 şutta 3 isabet sağlayabildi. Ayrıca topla oynamada da yüzde 64'e 36 Başakşehir dominasyonu vardı. Temsilcimiz karşılaşmada 5 korner atarken bu rakam konuk takımda 2'de kaldı. Engellenen şut sayısı da İstanbul ekibi lehine 3'e 2 olarak kayıtlara geçti.