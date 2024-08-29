Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a transfer oluyor

Eyüpspor ve Hoffenheim, Erencan'ın transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor'a 4 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Erencan Yardımcı, transfer sürecini tamamlamak ve sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek.

Hoffenheim, transferin ardından genç futbolcunun maç ritmini yakalaması için Erencan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Erencan Yardımcı'nın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Geçen sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, 28 maçta 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

