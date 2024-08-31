Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sakatlanan Bitok’u hastanede ziyaret etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuları Godfrey Bitok, geçen gün gerçekleştirilen antrenman maçında sakatlandı. Sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından oyuncuya sol bacak üst adalesinde "tendon yırtığı" tanısı konuldu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Godfrey Bitok'u Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, Teknik Direktör Selçuk İnan ve A Takım Sorumlusu Cemil İbrahim Cansız ziyaret ederek, oyuncuya moral desteğinde bulundu.