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Giriş Tarihi: 31.8.2024 13:39

Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Sturm Graz'a kiraladı

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Eyüpspor’dan transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 1 yıllığına Avusturya takımlarından Sturm Graz’a kiraladı.

İHA
Hoffenheim, Erencan Yardımcı’yı Sturm Graz’a kiraladı
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı'yı Avusturya takımı Sturm Graz'a kiraladı. Sturm Graz kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Erencan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Erencan'ın uzun süredir takip edildiği, kalıcı olamasa da kiralık olarak kadroya katılabilmesinin de heyecan verici olduğu ifade edildi.

Ümit Milli Takım'ın da formasını giyen 22 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı ise, "Sturm Graz, Avusturya'da büyük hedefleri olan bir kulüp. Amacım, niteliklerimle takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kulübün hedeflerine ulaşmasında üzerime düşeni yapmaktır. Transferin artık gerçekleşmesinden mutluyum ve Graz'da başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
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Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Sturm Graz'a kiraladı
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