Samsunspor, Hatayspor’u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor, Mersin'de kozlarını paylaşdı.

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ile 74. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.

Bu sonuçla üst üstte ikinci galibiyetini alan Thomas Reis'in ekibi puanını 6'ya çıkartırken, Özhan Pulat yönetimindeki Atakaş Hatayspor ise geride kalan dört haftada bir puan toplayabildi.

