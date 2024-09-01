Ver Dzeko’ya yaz deftere

Fenerbahçe formasıylatakımın en skorer oyuncusu olan Edin Dzeko, kaldığı yerden devam ediyor… 38 yaşındaki kaptan atıyor,tartışmaları da başlamadan bitiyor. Bu sezon görev yaptığı 8 resmi maçta 8 gol-1 asiste imza atan veFenerbahçe bu sezon 8 karşılaşmada 19 gol bulurkenFenerbahçe'yi bırakmayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altındaTecrübeli futbolcu, gollerinin sadece 5'ini penaltıdan kaydederken 28'ini akan oyunda attı.F.Bahçeyönetimi, 38 yaşındaki Dzeko'yu satmayı düşünüyordu ancak Mourinho'nunsözleri Portekizli hocanın haklılığını gösterdi. Tecrübeli kurt,Kaptan sadece golleri değil davranışlarıyla da takım için tam bir örnek kişilik. Geçen sene 26 Eylül'de kayınpederinin cenazesi için Bosna'ya gitmiş 28 Eylül'deki Başakşehir maçına ilk 11 başlamıştı. Kazandığı primi kulüp çalışanlarıyla paylaşan Dzeko, altyapıya da destek veriyor.Ligde 19 takıma karşı oynayan Dzeko, 16'sına ya gol attı ya da asist yaptı. Sadece G.Saray, Başakşehir ve Trabzonspor'u boş geçti.