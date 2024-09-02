FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Ben Chilwell iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lıık üstünlüpğü ile sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (2) ve Dusan Tadic kaydetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltti. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltti. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasıyla beraber sol bekte önemli bir ismini kaybeden F.Bahçe için sürpriz bir iddia gündeme düştü. İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea'nin Ben Chilwell'i bir takıma kiralık göndermek istediği öne sürüldü. Chilwell'in Fenerbahçe'ye gitmesine sıcak bakıldığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro. Ben Chilwell'in Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)