Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması: "Görüşmelerimiz sürüyor"

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı Netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz."

"Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım."

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

"Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil."

"Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."

"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"

"Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım."

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."