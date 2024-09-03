GİOVANNİ OLAY ÇIKARDI

PARALI ASKERLER CADI KAZANINA ÇEVİRİYOR!

KRAL HAYATTAYKEN PRENSİN İŞİ ZOR!

Beşiktaş'ta şu anda işler rayında gidiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takım hakkında doğru teşhisler yapmış.Van Bronckhorst ile ilgili en önemli artım, Fernandes'i orta sahadan ofansif girişimler için motive etmesi. Ayrıca Rafa Silva çok iyi takip ettiğim ve beğendiğim bir oyuncuydu.İmmobile de fizik olarak düşmezse önemli bir golcü. Ağır maç trafiğinde sakatlık olabilir ama başlangıç notu çok iyi.Beşiktaş göz kamaştırıyor, rakibi resmen boğuyor. Tüm futbolcular makine düzeninde çalışıyor. Bu güzelliklere rağmen Hollandalı teknik adamın tıpkı Mourinho gibi çok şanslı olduğunu düşünüyorum.Okan Buruk iki yıl şampiyon olurken Jorge Jesus ve İsmail Kartal ile yarışmıştı ama önlerindeki en büyük etken 8+3 kuralıydı. Bu üç hoca önce 3 yerliyi yazıyor, sonra kadroyu kuruyordu.Sivas önünde Beşiktaş 10 yabancı futbolcu ile çıktı. Değişen yabancı kuralını kim doğru kullanırsa zirve yarışında başarılı olacaktır. Şu anda bunu en iyi Hollandalı teknik adam kullanıyor.Beşiktaş'ın coşkusu kayda değer. Tribünlerini de heyecanlandırıyor, izleyenlere de keyif veriyor. Hazırlık dönemi ile ligdeki takımın birbiri ile alakası yok.Birkaç hafta sonra sorunlar başlayınca, B planları olmalı.Av yasağı bitti, balık mevsimi açıldı, lüferin daha zamanı var ama Beşiktaş transferde iki enfes lüfer çekti. Ciro İmmobile ve Rafa Silva'nın sezonun ilk maçından beri Beşiktaş'ın tabelasına verdiği katkı ortada. Üstelik bu adamlar Gedson'un da oyununu yükseltip yeni bir skor gücü çıkarttılar.Elbette sol kanadın seviyesi yükseltilebilir ama geçen sezon ezeli rakiplerinden 40+ puan fark yemiş Beşiktaş'ın milli araya 3'te 3 yapıp Avrupa Ligi'ne de 5 gollü galibiyetle girmesi büyük olaydır.Birtakımbaskılar var. Transferler eleştiriliyor,karaborsa bilet olayları gündemdendüşmüyor. Sahaya baktığımız zamanbenim G.Saray hakkındaki görüşmelerimhep aynı; bizim ligimizdeki takımlarınçok yetersiz olması, geçen sene şans faktörü deeklenince seri galibiyetler aldılar.Çünkü Avrupa'nın en vasat takımları bile düzenve kondisyon olarak bizim takımlardan iyi durumda.G.Saray fokur fokur kaynamıyor.Tersine dışarıdan yönetilen paralı askerlerG.Saray'ı cadı kazanına çevirmeye çalışıyor. OkanBuruk acımasızca eleştiriliyor. G.Saray'a büyük hizmetleryapmaya devam eden Dursun Özbek, muhalefettekibelirli kişiler tarafından yıpratılmaya çalışılıyor.Başkan şunları açıklamalı:Kemerburgaz'ın gecikmesine kimneden oldu?Mecidiyeköy'deki rezidansınbitmemesinde kimin payıvardı? Daireler satın alıp da parasınıödemeyen kimlerdi?Florya projesindennemalanmaya çalışanlarınkurduğu oyunlar neler ve bu oyununaktörleri kimlerdir?G.Saray'a sponsor olarak getirilenama konkordato ilan edip sonra bir başkakulübün başka bir branşına sponsor olan şirket hangisidir?Ayrıca sponsor olarak getirilen ama vadettiğiödemeleri yapmayan, batık durumda olan sponsorlarkimlerdir ve bunları kimler getirmiştir?G.Saray Başkanı,G.Saray'ı korumak adına Polyanna gibi davranıyorama dışarıdaki güçler acımasızca kendisine saldırıyor.Ben heyecanını kaybetmiş birkadro görüyorum.Muslera'nın bile agresifolduğunu gördük. Barış Alper ve Kerem, bekledikleritransferleriyapamadığındanakıllarısahadadeğildi.Ama Keremartık vedaetti... İcardi'ninözel hayatı malum. Young Boystravması da üstüne geldi. Erden Timurolsaydı belki bu durumu toparlardı.Yıllardır divan kurulundamikrofon şehvetine kapılan yaşlı üyeler teknikdirektör ve futbolcuları kılıçtan geçirirken kulüp bunlarıcanlı yayınlıyordu. Şimdi ana gündem maddesikombine yolsuzluğu ya da farklı alanlarda hesap sormakolunca bugünkü toplantıyı medyaya kapadılar.Galatasaray Lisesi memleketin çok önemli bir eğitimkurumudur ama Galatasaray Kulübü, vasatGalatasaray liseli, geçmişte de beceriksizlikleri arşaçıkmış mezunlara otomatik işyeri değildir.Burada iki konu var; bir tanesi Maximin'in durumu. Diğeri de En-Nesyri… Maximin özel adam eksiltme yeteneklerine sahip bir sprinter ama adeta topla kavga ediyor. Defansif yönü de zayıf. En-Nesyri önemli bir santrfor. Mourinho'nun transferde istediği bir numaralı isimdi. Neden şu ana kadar takıma tam monte edilmiyor, onu merak ediyorum. Dzeko kaliteli bir santrfor, kötü de başlamadı ama belli bir yaşı var. Çalım atma özelliği yok. Genel olarak takıma baktığımızda da F.Bahçe'de olumlu ışıklar görünüyor. Mourinho'nun deneyimli bir hoca olduğunu unutmamak lazım.Dzeko'nun formunun ana nedeni En-Nesyri. Bosnalı golcü kendine iyi bakmak ve hazır olmak zorunda çünkü kendisinden 10 yaş genç bir golcü kulübede oturuyor. Bu rekabet ortamı Mourinho'nun işine geliyor. İsmail Kartal, geçen sene Dzeko ile Batshuayi'yi rekabete soksaydı Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi. Batshuayi çok gol atmasına rağmen ilk 11'e hep Dzeko çıktı. Mourinho zeki bir adam. Dzeko da onu iyi tanıyor. En-Nesyri'ye formayı kaptırmamak için formda kalıyor.Dzeko bir abide gibi oynuyor. Mourinho'nun ne istediğini biliyor ve Tadic ile birlikte problemleri çözüyorlar. İkisi de sorumluluk alıp bu geçiş döneminde diğer oyuncuları da rahatlatıyor. En-Nesyri ile rekabet de Dzeko'yu yukarı taşıdı. Yoğun haftalar geldiğinde iki santrfora da çok iş düşecek.Herkesin beklentisi 20 milyon Euro ödenmiş En-Nesyri'nin Dzeko'yu kulübeye göndereceği yönündeydi. Futbol sahasında işler böyle yürümüyor. Elbette Avrupa kupası trafiği devreye girdiğinde kendisinden 10 yaş genç En-Nesyri ile rotasyona girecektir. Burada belki erken soru şudur; bir kral hayattayken prens yerine geçtiğinde o koltuğu doldurur mu? Dzeko gelecek sezon olmayacak. En-Nesyri bu sezon yaptıklarıyla bakalım taraftara, 'Ben bu takımın birinci santrforuyum" mesajını verecek mi?