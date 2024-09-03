Dursun Özbek’ten karaborsa biletleri hakkında sert sözler!

'HESAP SORACAĞIM'

Kanıtsız iddialar için yargıya başvuracağının vurgulayan Dursun Özbek, "Hani belge? Ama yalan bilgi çok! Bana yüzde 1 ihtimal bile verenlere bu olayı yüzde 80 ihtimalle çıkartıp hesap soracağım. Ha bir ha seksen fark eder mi? Hırsızlık hırsızlıktır. Galatasaray'ın kasasından bir kuruş para çalamazsınız. Bunu gündeme getirenlerle adalet önünde hesaplaşacağım" açıklamasını yaptı.

'ALÇAKÇA YAPILAN BİR SALDIRIDIR'

Dursun Özbek, konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Neymiş efendim şoförüm benim kasammış. Şoförü ben nasıl kasa yaparım? Şoför benim kasam olur mu? Ben cebimden Galatasaray'a 12 milyon euro verdim. Gözümü kırpmam. Böyle yapan, böyle düşünen adama, adamlara bu iftira alçakça yapılan bir saldırıdır. Genel sekreterimiz Eray Yazgan'dan bahsediyorlar. Şunu bilin ki; yönetimdeki, kulübümdeki herkese kefil olurum ama Eray Yazgan'a defalarca kefil olurum. Ona güvenim sonsuzdur. Yazıktır, ayıptır!"