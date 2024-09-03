Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres’in yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper oyuncusu Luan Peres'in Brezilya ekibi Santos'a gittiğini açıkladı. Kulüp, gece saatlerinde oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

PERFORMANSI

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus döneminde transfer ettiği Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

KARNESİ



30 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro. Portuguesa altyapısında yetişen Luan Peres daha sonra Santa Cruz-PE, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya'da oynadı.