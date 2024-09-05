GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre; bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a olası transferi, teknik heyet tarafından veto edildi.



OLYMPIAKOS OLMADI

Haberde, Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilirken, Olympiakos'un Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydedildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Öte yandan bu gelişme üzerine Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği kaydedildi. Yusuf Yazıcı'nın adı daha önce Manchester United, Nice, Olympiakos, Lyon, Betis, Al Arabi gibi ekiplerle de anılmıştı.

Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maçta 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koymuştu. (Sporx)

