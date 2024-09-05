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Giriş Tarihi: 5.9.2024 16:37

Japonya, Tolgay Arslan'ı konuşuyor: 7 maçta 7 gol!

Japonya Lig Kupası'nda Sanfrecce Hiroshima, Tolgay Arslan'ın muhteşem kafa golüyle deplasmanda Nagoya Grampus'u 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Arslan yeni takımında fırtına gibi eserken 7 maçta 8 gole direkt katkı sağlamayı başardı. İşte detaylar...

Japonya, Tolgay Arslan’ı konuşuyor: 7 maçta 7 gol!

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, transfer olduğu Sanfrecce Hiroshima'daki performansıyla Japonya'yı salladı.

TOLGAY ARSLAN TAKIMINI SIRTLIYOR
Tolgay Arslan son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Tolgay Arslan bu sezon Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Ntvspor)

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Japonya, Tolgay Arslan'ı konuşuyor: 7 maçta 7 gol!
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