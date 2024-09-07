BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftardan tepki: Evine dön Amartey

Beşiktaş'ta, gitmesi istenen üç isim kaldı; Daniel Amartey, Alexander-Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar... Diğer tüm yüklerinden kurtulan siyah-beyazlılarda bu üç oyuncuyla ilgili bekleyiş sürerken taraftarlar özellikle Amartey'e tepkili. Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken, 3 yıllık kontrat imzalanan Ganalı futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi. Ancak 29 yaşındaki stoper, 4 farklı ülkeden gelen 7 teklifi de geri çevirdi.

ÖZEL UÇAK BİLE HAZIRDI AMA GİTMEDİ

Birleşik Arap Emirliklerinden Al Shabab Ahli, Portekiz'den Arouca, Türkiye'den Eyüpspor, Suudi Arabistan'dan Al Orobah, Al Kholood ve Al Fahya, Amartey'i ikna edemedi. Hatta Al Shabab özel uçağını bile hazırlamasına rağmen Amartey son dakikada teklifi reddetti. Hiçbir maddi kaybı olmadan gideceği tüm seçenekler sunulsa da buna yanaşmayan ve Beşiktaş'ın transfer yapmak için kontenjan açmasının da önünü tıkayan tecrübeli savunmacıya taraftarların da tepkisinin dozu arttı. Stadyuma, sokaklara Amartey ile ilgili, "Evine dön" yazılı resimleri asılmaya başlandı. Sosyal medyadan da binlerce 'Ayrılık' mesajı paylaşıldı.

TRANSFER İÇİN AYRILIK ŞART!

Beşiktaş, 16 olan yabancı oyuncu sayısında azalma olursa, savunmaya takviye yapacak. Aboubakar ile fesih noktasında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hatay ile görüşen futbolcunun kararını bekliyor. 8 oyuncu alan yönetimin niyeti, bek rotasyonunu güçlendirmek. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Young Boys'un Cezayirli oyuncusu Jaouen Hadjam için 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştıklarını ancak Chamberlain ayrılmadığı için transferin olmadığını açıklamıştı. Amartey, Aboubakar, Chamberlain'den ikisi giderse takviye yaparak transfer kapatılacak.