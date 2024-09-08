Barış Alper Yılmaz, santrforda olmadı

EN AZ 3 İSİM DEĞİŞECEK

Bu arada Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçını İzlanda ile oynayacak olan A Milli Takım, dün gece Galler'den müsabakayı oynayacağı İzmir'e geldi. Ay-Yıldızlıların, gruptaki ikinci maça 11'inde bazı değişikliklerle çıkması bekleniyor. Barış Alper'in cezalı olması nedeniyle yerine sahaya çıkacak oyuncu merak ediliyor. Bu sezon Konyaspor forması giyen Umut Nayir, Barış'ın yerine en büyük aday. Montella'nın evimizde oynanacak maça santrfor ile başlama seçeneğini de düşündüğü ancak İrfan Can Kahveci'yi sağ kanada koyup merkezde Arda'yı sahte forvet olarak kullanma seçeneğini de masada tuttuğu kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da Kenan Yıldız'ın yerine 11'de başlama ihtimali bulunuyor.