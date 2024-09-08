GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Laporte için pusuda

Galatasaray, 13 Eylül tarihine kadar transfer çalışmalarını sürdürecek. Ancak Aslan bir yandan ocak ayı transfer dönemini de hesaba katacak. Bu kapsamda Aymeric Laporte ismi öne çıkıyor. Ağustos 2023'ten beri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan deneyimli stoperin ocak ayında ilk transfer hedeflerinden biri olacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcuya 13 Eylül'e kadar yapılacak bir hamlenin yeterli olamayabileceğini düşünen yönetim, ocak ayı listesinde ilk sıraya 30 yaşındaki stoperi yazdı.

"AVRUPA'YA DÖNEBİLİRİM"

Okan Buruk'un çok beğendiği İspanyol futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığını ifade eden İspanyol futbolcu, "Suudi Arabistan'da çevremden ve ailemden uzağım. Bu oraya gittiğimizde düşündüğümüz bir şeydi ve muhtemelen gelecekte Avrupa'ya geri dönmek isteyip istemediğimi bilmek için bunu düşünmem gerekecek" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)